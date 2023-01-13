  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео

"Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше, – говорится в анонсе. – Песня и клип созданы при поддержке фонда "Восточная Европа" в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках финансируемой DanChurchAid программы "Смотри под ноги!" и программы "Сообщество", финансируемой Европейским союзом".
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.