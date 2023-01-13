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13 января, 2023
 
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ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео

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ТНМК: Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше
ТНМК: Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше
Фото: ТНМК / Facebook

Украинская группа ТНМК 13 января разместила в YouTube анимационный блокбастер под названием "Дивись, куди йдеш" о правилах минной безопасности.

"Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше, – говорится в анонсе. – Песня и клип созданы при поддержке фонда "Восточная Европа" в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках финансируемой DanChurchAid программы "Смотри под ноги!" и программы "Сообщество", финансируемой Европейским союзом".

ВИДЕО
Видео: ТНМК / YouTube
Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

Теги: ГСЧС, украинцы, безопасность, ТНМК, мины, песня
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