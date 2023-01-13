  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео

ТНМК: Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше Фото: ТНМК / Facebook

"Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности, хоть и в формате песни, тем лучше, – говорится в анонсе. – Песня и клип созданы при поддержке фонда "Восточная Европа" в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках финансируемой DanChurchAid программы "Смотри под ноги!" и программы "Сообщество", финансируемой Европейским союзом".

ВИДЕО