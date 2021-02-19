"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv 18 февраля разместила в Instagram ролик, в котором предстала в латексном корсете и стрингах. Певица, стоя спиной к объективу, прогнулась вперед, выставив пятую точку. Развернувшись лицом, она присела, широко расставив ноги.

"Бомба-ракета, девочка-конфета!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики прокомментировали ролик.

"То, что обычно видит гинеколог", – написала le.na_melena.

"Блин... Что-то совсем порнухой несет", – заявил maximus_art.

"Фу-у-у", – прокомментировал diego.sherbekov.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.