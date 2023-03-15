Топ-5 видов украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото

V-образное декольте, как правило, является самодостаточным элементом образа, и многие стилисты предпочитают не перегружать его аксессуарами.

Американская актриса вьетнамского происхождения Лана Кондор. Фото: ЕРА

В комментарии изданию американский стилист Яси Гуилани рекомендует придерживаться одного из двух подходов в подборе украшений. По словам стилиста, для создания более дерзкого образа стоит попытаться скомбинировать несколько ожерелий разной длины, а для более строгого и классического образа подойдет колье-чокер.

Игра контрастов



Этот вариант предполагает сочетание в одном образе украшений из разных металлов и комбинацию стилей. Гуилани рекомендует миксовать разные цепочки, сочетая друг с другом кубинские, витые, бисерные и цепочки-звенья.

Американская супермодель Брук Шилдс



Колье

Короткое колье, возможно, из жемчуга визуально удлинит силуэт и придаст стройности, отмечает эксперт.

Американская актриса Кейли Коуэн. Фото: ЕРА



Градуированное ожерелье

Идеальным сочетанием с геометрией V-образного выреза является градуированное ожерелье с массивной центральной частью. Такая форма украшения создает визуальную симметрию с самой глубокой точкой декольте, считает Гуилани.

Американская актриса Ариана ДеБоз. Фото: ЕРА



Массивная цепь или ожерелье

По мнению эксперта, массивная цепь или ожерелье – один из вариантов идеального сочетания с V-образным декольте.

Итальянская актриса Моника Белуччи. Фото: ЕРА

Многослойные украшения

Использование нескольких украшений, отмечает стилист, придает образу эффектности.