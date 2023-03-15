Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
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Топ-5 видов украшений, которые идеально сочетаются с V-образным декольте. Фото

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Короткое колье визуально удлинит силуэт и придаст стройности
Короткое колье визуально удлинит силуэт и придаст стройности
Фото: ЕРА

Редакция американского глянцевого журнала о моде InStyle собрало подборку ожерелий, которые идеально подойдут к V-образному декольте.

V-образное декольте, как правило, является самодостаточным элементом образа, и многие стилисты предпочитают не перегружать его аксессуарами. 

Фото: ЕРА
Американская актриса вьетнамского происхождения Лана Кондор. Фото: ЕРА

В комментарии изданию американский стилист Яси Гуилани рекомендует придерживаться одного из двух подходов в подборе украшений. По словам стилиста, для создания более дерзкого образа стоит попытаться скомбинировать несколько ожерелий разной длины, а для более строгого и классического образа подойдет колье-чокер.

Игра контрастов


Этот вариант предполагает сочетание в одном образе украшений из разных металлов и комбинацию стилей. Гуилани рекомендует миксовать разные цепочки, сочетая друг с другом кубинские, витые, бисерные и цепочки-звенья.

Американская супермодель Брук Шилдс

Американская супермодель Брук Шилдс

Колье

Короткое колье, возможно, из жемчуга визуально удлинит силуэт и придаст стройности, отмечает эксперт.

Фото: ЕРА

Американская актриса Кейли Коуэн. Фото: ЕРА

Градуированное ожерелье

Идеальным сочетанием с геометрией V-образного выреза является градуированное ожерелье с массивной центральной частью. Такая форма украшения создает визуальную симметрию с самой глубокой точкой декольте, считает Гуилани. 

Фото: ЕРА
Американская актриса Ариана ДеБоз. Фото: ЕРА


Массивная цепь или ожерелье

По мнению эксперта, массивная цепь или ожерелье – один из вариантов идеального сочетания с V-образным декольте. 

Фото: ЕРА
Итальянская актриса Моника Белуччи. Фото: ЕРА

Многослойные украшения

Использование нескольких украшений, отмечает стилист, придает образу эффектности.

Фото: ЕРА
Немецкая супермодель Хайди Клум. Фото: ЕРА

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Моника Белуччи, мода и красота, актриса, Лана Кондор, Хайди Клум, Брук Шилдс, декольте, ожерелье, аксессуары
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