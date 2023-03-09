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09 марта, 2023
 
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"Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео

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Луценко: Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат
Луценко: Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат
Фото: anitasporty / Instagram

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко 9 марта на своем канале в YouTube презентовала комплекс из шести упражнений с отягощениями для мышц рук под названием "Пожар для рук: тренировка на трицепс и бицепс".

В качестве отягощений Луценко рекомендует использовать бутылки с водой либо гантели, а сами укпражнения выполнять через день.

"Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат. Ты можешь изменить форму своих рук – это точно", – подытожила фитнес-тренер. 

ВИДЕО
Видео: Аніта Луценко / YouTube
Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Анита Луценко, фитнес
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