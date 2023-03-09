  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео

В качестве отягощений Луценко рекомендует использовать бутылки с водой либо гантели, а сами укпражнения выполнять через день.
"Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат. Ты можешь изменить форму своих рук – это точно", – подытожила фитнес-тренер.
Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Луценко вместе с дочерью переехала в Великобританию.