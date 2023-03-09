  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео

Луценко: Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат Фото: anitasporty / Instagram

В качестве отягощений Луценко рекомендует использовать бутылки с водой либо гантели, а сами укпражнения выполнять через день.

"Если регулярно тренироваться, следить за питанием, через месяц ты увидишь результат. Ты можешь изменить форму своих рук – это точно", – подытожила фитнес-тренер.

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Видео: Аніта Луценко / YouTube