Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2021
 
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"У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"

Украинская группа Go-A будет представлять Украину на "Евровидении 2021" с песней "Шум", премьера которой состоялась в январе 2021 года. В начале марта коллектив презентует конкурсный вариант композиции и новый клип. По словам украинского продюсера Владимира Бебешко, у артистов есть шанс оказаться в пятерке победителей, если у них получится "завернуть песню в правильную обертку".

 
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Бебешко: У композиций, где в основе лежит чисто этническая музыка, нет шансов победить
Бебешко: У композиций, где в основе лежит чисто этническая музыка, нет шансов победить
Фото: Владимир Бебешко / Facebook

Украинский продюсер Владимир Бебешко заявил, что ни одна из трех песен, представленных украинской группой Go-A на рассмотрение жюри нацотбора конкурса "Евровидение 2021", не впечатлила его настолько, насколько должна впечатлить конкурсная песня для участия в этом проекте. Комментарий продюсера опубликован 4 февраля на сайте программы "Факты" телеканала ICTV.

"Должно быть "вау", а в их случае я еще не до конца понял, что Go-A хотят сказать и как это воспримет "Евровидение". Go-A – это хорошая группа, но она только делает первые шаги в своей творческой карьере. А на "Евровидении" надо удивлять, чтобы публика сказала: "Боже, мы такого еще не видели". Пока они могут удивить только этническим пением, но таких исполнителей уже и так очень много", – считает он.

По словам Бебешко, композиция имеет шанс на успех, если артисты "завернут ее в правильную обертку".

"Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Так как у солистки группы очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью, из ребят – гуцулов. Важно использовать все украинские атрибуты, костюмы, странные обряды и народные инструменты", – отметил продюсер.

Бебешко считает, что в этом случае коллектив сможет оказаться в пятерке победителей.

"У композиций, где в основе лежит чисто этническая музыка, нет шансов победить, на мой взгляд. Это музыка, которая рассчитана на этнические и фольклорные фестивали, но не на "Евровидение", – подытожил он.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора – группа Go-A с песней "Шум", которую выбрало жюри нацотбора, прослушав три композиции коллектива. Презентация трека "Шум" состоялась в январе 2021 года.

В начале марта музыканты представят конкурсную версию песни и новый видеоклип.

ВИДЕО
Видео: Go_A / YouTube
Теги: конкурс, Владимир Бебешко, продюсер, Go-A, Евровидение 2021
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