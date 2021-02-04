  "Для нас это большая неожиданность". Названа песня, с которой Go-A поедут на "Евровидение". Видео

Жюри национального отбора на "Евровидение 2021", в состав которого вошли певица Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, назвало песню, с которой украинская группа Gо-A будет представлять Украину в мае на международном песенном конкурсе в Нидерландах.

Go-A: Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум" Фото: Go-A Band / Faceboo

Украинская группа Gо-A будет представлять Украину на "Евровидении 2021" с песней "Шум", премьера которой состоялась в январе 2021 года. Об этом 4 февраля сообщается на на официальной странице организаторов национального отбора в Instagram.

"На рассмотрение жюри, в состав которого вошли [певица] Джамала, [продюсеры] Евгений Филатов и Руслан Квинта, [представители НОТУ] Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были поданы три новых композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали "Шум". В начале марта будет представлена конкурсная версия песни и новый видеоклип", – говорится в публикации.

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Музыканты на своей странице в Facebook заявили, что выбор конкурсной песни стал для них неожиданностью.

"Для нас это действительно большая неожиданность. Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список "Шум", ведь многие из вас просил отправить ее на "Евровидение". И мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе", – прокомментировали выбор жюри музыканты.

Премьера клина на песню "Шум" состоялась в январе 2021 года.

ВИДЕО

Видео: Go_A / YouTube

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

29 января 2021 года на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook появилась информация о том, что коллектив должен предоставить на рассмотрение жюри не менее двух песен. 1 февраля жюри сообщило, что определилось с выбором, прослушав три конкурсніе композиции.