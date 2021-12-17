Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
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Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина

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Болдуин в недавнем интервью заявил, что не нажимал на курок в последний день съемок "Ржавчины"
Болдуин в недавнем интервью заявил, что не нажимал на курок в последний день съемок "Ржавчины"
Фото: ЕРА

Американская полиция получила ордер на доступ к информации, которая содержится в телефоне американского актера Алека Болдуина, застрелившего на съемках фильма "Ржавчина" оператора картины Галину Хатчинс. Об этом 16 декабря сообщило издание Variety.

Ордер был выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико, где проходили съемки. Следователи рассчитывают найти в телефоне актера улики, которые могут быть "существенными и релевантными в этом расследовании".

Они намерены проверить все сообщения Болдуина, его электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.

Ссылаясь на информацию в ордере, издание пишет, что во время допроса под присягой Болдуин переписывался оружейником Ханной Гутьеррес-Рид, обсуждая варианты оружия для съемок. В итоге актер "попросил оружие побольше".

Контекст:

21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил. Съемки ленты приостановлены.

22 октября Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке, заявив, что потрясен случившимся.

3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC актер сделал ряд заявлений о гибели Хатчинс. В частности, Болдуин сказал, что, возможно, завершит свою карьеру, а также подчеркнул, что не нажимал на курок. После этого актер удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: убийство, скандал, Алек Болдуин
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