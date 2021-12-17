Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина

Болдуин в недавнем интервью заявил, что не нажимал на курок в последний день съемок "Ржавчины" Фото: ЕРА

Ордер был выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико, где проходили съемки. Следователи рассчитывают найти в телефоне актера улики, которые могут быть "существенными и релевантными в этом расследовании".

Они намерены проверить все сообщения Болдуина, его электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.

Ссылаясь на информацию в ордере, издание пишет, что во время допроса под присягой Болдуин переписывался оружейником Ханной Гутьеррес-Рид, обсуждая варианты оружия для съемок. В итоге актер "попросил оружие побольше".