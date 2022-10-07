"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью

"Сегодня украинские дети стали не по годам взрослыми. То, что они переживают, ни один взрослый даже не мог себе представить до 24 февраля. Война каждый день отнимает у [детей] самое важное – их детство. Его не вернуть, его не прожить заново. Больше всего на свете я желаю, чтобы все ужасное осталось позади и оказалось страшным сном. Чтобы каждый ребенок был со своими родителями, несмотря ни на что смог ощутить материнское тепло, заботу, защиту и верил, что его просто любят, потому что он есть", – написала она.

Контекст:

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – украинский хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Царь живет и работает в РФ. Имя отца младшей дочери артистка не называет.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину певица участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.

Певица вместе с детьми проживает за границей, но не сообщает, в какой именно стране находится.