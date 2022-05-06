Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
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В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"

В апреле СМИ писали, что Morgenshtern получил гражданство Израиля
В апреле СМИ писали, что Morgenshtern получил гражданство Израиля
Фото: morgen_shtern / Instagram

Министерство юстиции России внесло российского рэпера Morgenshtern (Алишера Валеева) в реестр "иностранных агентов". Об этом 6 мая сообщает российское агентство "Интерфакс".

В публикации отмечается, что рэпер "занимался политической деятельностью", имея источники доходов иностранного происхождения.

Певец пока что не комментировал решение российского ведомства. 

Контекст:

Morgenshtern родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

Осенью 2021 года глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил, что Morgenshtern "торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". После этого Telegram-канал "Опер слил" заявил, что Morgenshtern уехал из РФ.

10 декабря Morgenshtern выпустил снятый в ОАЭ клип на трек "Домой", в котором ответил на обвинения в торговле наркотиками строчкой: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим ...балом". На данный момент видео посмотрели почти 16 млн раз.

8 февраля 2022 года российские СМИ со ссылкой на окружение артиста написали, что он эмигрировал из РФ за границу на ПМЖ.

9 февраля стало известно, что полиция Набережных Челнов (Татарстан) открыла административное дело в отношении Morgenshtern по подозрению в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков в ранее опубликованных клипах на три композиции. В рамках этого дела специалисты провели экспертизу клипов и пришли к выводу, что татуировка на груди певца является изображением конопли, а его ролики "формируют ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопли и достижением успеха". Певец, реагируя на это, назвал экспертов "ботаниками".

14 марта артист презентовал антивоенную песню. В начале апреля СМИ писали, что рэпер получил гражданство Израиля. 

Теги: Россия, иностранные агенты, Morgenshtern
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