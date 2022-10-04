Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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В узких брюках и пальто. 48-летняя Наталья Кличко показала осенний образ

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Летом 2022 года стало известно, что Наталья Кличко разводится с мужем
Летом 2022 года стало известно, что Наталья Кличко разводится с мужем
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 4 октября в Instagram Stories опубликовала селфи, на котором запечатлена в своем доме перед зеркалом.

Кличко сделала фото перед выходом на улицу  она позирует в узких брюках, свитшоте с принтом, пальто и кроссовках. Свой образ 48-летняя модель дополнила затемненными очками, а также сделала маникюр черного цвета в тон наряду.

Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram
Скриншот: natalia_klitschko_official / Instagram

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Наталья Кличко, мода и красота
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