Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания

"Что напоминает вам о вашем детстве? Игра в прятки во дворе, мольбы к маме бросить мяч из окна или, может быть, хрустящие вафельные трубочки со сгущенным молоком? Да, сегодня мы готовим этот культовый десерт... на сковороде!" – написал он.

Хименес-Браво подчеркнул, что для приготовления десерта не понадобится вафельница.

Ингредиенты: молоко – 100 мл, масло – 100 г, яйца – 3 шт., сахар – 150 г, ванильный сахар – 1 ч. л., щепотка соли, мука – 200 г, вареное сгущенное молоко – 400 г, орехи – 30 г, ванильный сахар, грецкие орехи.

В муку добавить сахар, ванильный сахар, соль, молоко, яйца, растопленное сливочное масло. Замесить тесто. Жарить в виде блинов на сковороде. Свернуть полученные "блины" в трубочку, наполнить ее сгущенным молоком. Окунуть концы трубочек в измельченные орехи. Посыпать трубочки сахарной пудрой.