Вдова Грачевского показала его могилу

Вдова российского режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в сети снимок, сделанный на Троекуровском кладбище в Москве.

В апреле 2020-го года у Белоцерковской и Грачевского родился сын Фото: boris_grachevsky_ / Instagram

Российская певица Екатерина Белоцерковская, вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, 19 января в Instagram Stories опубликовала фото его могилы.

Белоцерковская вместо комментария поставила многоточие.

Скриншот: belotserkovskaia_official / Instagram

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше его на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020-го у них родился сын Филипп. Он четвертый ребенок режиссера.

У Грачевского также есть сын Максим, дочь Ксения (от первого брака с Галиной Грачевской) и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Грачевской (Панасенко).

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимацию. Белоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

14 января Грачевского не стало. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания проходила в Доме кино.