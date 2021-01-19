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19 января, 2021
 
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Вдова Грачевского показала его могилу

Вдова российского режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в сети снимок, сделанный на Троекуровском кладбище в Москве.

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В апреле 2020-го года у Белоцерковской и Грачевского родился сын
В апреле 2020-го года у Белоцерковской и Грачевского родился сын
Фото: boris_grachevsky_ / Instagram

Российская певица Екатерина Белоцерковская, вдова российского режиссера и основателя юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, 19 января в Instagram Stories опубликовала фото его могилы.

Белоцерковская вместо комментария поставила многоточие.

Скриншот: belotserkovskaia_official / Instagram
Скриншот: belotserkovskaia_official / Instagram

Белоцерковская – третья жена режиссера. Она младше его на 35 лет. Пара поженилась в августе 2017 года, а в апреле 2020-го у них родился сын Филипп. Он четвертый ребенок режиссера.

У Грачевского также есть сын Максим, дочь Ксения (от первого брака с Галиной Грачевской) и дочь Василиса, рожденная во втором браке с актрисой Анной Грачевской (Панасенко).

21 декабря стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря заявил, что был госпитализирован. 31 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что режиссера перевели в реанимациюБелоцерковская тогда заявила, что он "находится под большим потоком кислорода" в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

14 января Грачевского не стало. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания проходила в Доме кино.

Теги: смерть, похороны, кладбище, Борис Грачевский, Екатерина Белоцерковская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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