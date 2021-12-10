  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери

Власова: Мое детство. Оно очень одинокое. Я была очень одинокой Фото: eygeniavlasova / Instagram

"Мое детство. Оно очень одинокое. Я была очень одинокой. Вот, наверное, с детства я уже училась опираться на себя. Что моя мама меня рано родила, в 18 лет, она была брошена моим отцом. Людей же не интересовало, что это была прекрасная, чистая девушка, проживающая свою трагедию с ребенком на руках, оставшаяся без квартиры, без дома, без мужа, без родителей. Потому что моя мама знала с 13 лет интернат. Видя дома абсолютно порядочную, прекрасную женщину, я слышала гадости от соседей. Я помню, как мне плевали в глаза соседские дети. Просто я помню, как вытирали эти слюни", – сказала Власова.

Певица призналась, что сверстники называли ее "байстрючкой". По словам артистки, впоследствии отец вернулся в семью.

"До 13 лет я жила с отчимом, и тут мой папа появляется. Моя мама очень любила моего отца, а я долгое время называла его "Эй", – уточнила Власова.

По словам артистки, вскоре отец снова ушел из семьи, а пять лет назад она попыталась помирить родителей.

"Между ними всегда была какая-то искра. Это звучит романтично, но вмешиваться в жизнь взрослых людей – самое глупое, что может быть. Родители должны строить жизнь так, чтобы ребенку не приходилось делать подобные вещи", – резюмировала она.

Рассказ Власовой о родителях начинается на 11-й минуте интервью.

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