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27 сентября, 2022
 
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Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ

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В семью Пригожина пришла повестка
В семью Пригожина пришла повестка
Фото: prigozhin_iosif / Instagram

Российский продюсер Иосиф Пригожин, муж певицы Валерии в эфире программы "Звезды сошлись" на российском канале НТВ рассказал, что Евгения Ткаченко, мужа его дочери Данаи призвали воевать против Украины. Об этом 27 сентября сообщило издание StarHit.

16 августа в семье дочери Пригожина родился первенец, и на этом он акцентировал внимание, комментируя то, что его зятя призвали на войну. Как отметил StarHit, Пригожин волнуется по этому поводу.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", – сказал продюсер.

Контекст:

В 2018 году Валерия и еще 22 артиста из РФ выступали на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против них уголовное дело.

Валерия находится в базе сайте "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии", ее супруг Пригожин – также числится там и назван "политической проституткой".

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин заявил, что против войны, но не призывал президента РФ Владимира Путина остановить агрессию.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.

22 сентября "Новая газета. Европа" написала, что в засекреченном пункте указа о мобилизации может фигурировать совсем другая цифра – 1 млн человек.

Теги: война, Валерия, мобилизация, война России против Украины, Иосиф Пригожин, певица, продюсер
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