Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ

16 августа в семье дочери Пригожина родился первенец, и на этом он акцентировал внимание, комментируя то, что его зятя призвали на войну. Как отметил StarHit, Пригожин волнуется по этому поводу.

"Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что", – сказал продюсер.