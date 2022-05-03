"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой

"Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну вот такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка", – написала Мозговая, подразумевая сценический образ Поляковой, элементом которого в свое время был кокошник, и песню из репертуара Билозир "Україночка", в которой звучит опубликованная строчка.
"Врезала, как отрубила", – отреагировали подписчики Мозговой.
26 апреля Билозир пригрозила "письмами счастья" за нарушение авторских прав украинским певицам Оле Поляковой, Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке. Полякова и Матвиенко ответили на обвинения.
Украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя заявление Билозир, назвала его дикостью.
Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. Должность министра культуры Украины она занимала с февраля по сентябрь 2005 года. Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.