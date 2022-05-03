Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
Новости

"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мозговая: Одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая "а я просто украинка, украиночка"
Мозговая: Одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка"
Фото: Olena Mozgova / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 1 мая на своей странице в Facebook прокомментировала скандал с участием украинской певицы Оксаны Билозир, которая во время войны обвинила в плагиате свою коллегу – украинскую артистку Олю Полякову.

"Очень просили какую-нибудь рефлексию на тему. Ну вот такое: одна так и останется навсегда в истории в кокошнике, а другая – "а я просто украинка, украиночка", – написала Мозговая, подразумевая сценический образ Поляковой, элементом которого в свое время был кокошник, и песню из репертуара Билозир "Україночка", в которой звучит опубликованная строчка. 

"Врезала, как отрубила", – отреагировали подписчики Мозговой. 

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2121816544653438

Контекст:

26 апреля Билозир пригрозила "письмами счастья" за нарушение авторских прав украинским певицам Оле Поляковой, Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке. Полякова и Матвиенко ответили на обвинения.

Украинская ведущая Катя Осадчая, комментируя заявление Билозир, назвала его дикостью

Оксана Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. Должность министра культуры Украины она занимала с февраля по сентябрь 2005 года. Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.

Теги: Оксана Билозир, скандал, обвинение, Алена Мозговая, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас заснула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ СМИ
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 