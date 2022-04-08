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08 апреля, 2022
 
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"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"

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Грубич: Каждый из нас должен посадить свой Сад Победы!
Грубич: Каждый из нас должен посадить свой Сад Победы! 
Фото: kostyagrubych / Instagram

Украинский ведущий Константин Грубич 6 апреля в Instagram рассказал о волонтерской всеукраинской благотворительной инициативе, направленной на эффективное использование всех доступных земельных участков для выращивания продуктов питания, чтобы не допустить продовольственного кризиса в Украине.

"Россия целенаправленно уничтожает нашу сельхозтехнику. Разрушает предприятия, ворует запасы пищи и топливо. Оккупанты блокируют наши порты, минируют поля. Они рассматривают голод как свое оружие. У миллионов украинцев есть дачи и огороды, балконы и придомовые участки, которые сегодня могут стать оружием против оккупанта. Каждый из нас должен посадить свой Сад Победы! Наша задача – прокормить свои семьи, поддержать украинцев на временно оккупированных территориях, вынужденных переселенцев и всех, кто защищает нас сегодня на передовой! Вступайте в огородные войска Украины  ударим урожаем по оккупанту!" – написал он.

На странице организаторов в Facebook сообщается, что презентация проекта состоится 8 апреля в 18.00. 

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.

Теги: продукты, война России против Украины, сельхозтехника, питание, Константин Грубич
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