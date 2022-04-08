"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"

"Россия целенаправленно уничтожает нашу сельхозтехнику. Разрушает предприятия, ворует запасы пищи и топливо. Оккупанты блокируют наши порты, минируют поля. Они рассматривают голод как свое оружие. У миллионов украинцев есть дачи и огороды, балконы и придомовые участки, которые сегодня могут стать оружием против оккупанта. Каждый из нас должен посадить свой Сад Победы! Наша задача – прокормить свои семьи, поддержать украинцев на временно оккупированных территориях, вынужденных переселенцев и всех, кто защищает нас сегодня на передовой! Вступайте в огородные войска Украины – ударим урожаем по оккупанту!" – написал он.

На странице организаторов в Facebook сообщается, что презентация проекта состоится 8 апреля в 18.00.