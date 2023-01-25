Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка

"Музыка все равно прорвется и будет услышана"

На церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" 4 апреля 2022 года Зеленский обратился к музыкантам и мировой общественности.

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием", – призвал он.

Тогда Зеленский рассказал о жертвах войны среди детей. На момент выступления президента были ранены 400 украинских детей и 153 ребенка умерли.

"Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана", – подчеркнул президент.

"Мы сломали хребет самой большой или одной из самых больших армий мира. Мы это уже сделали. Точно"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ICTV, которое вышло 21 мая 2022 года, заявил, что будет считать победой в войне с Россией откат российских войск на позиции до 24 февраля.

Президент высказал уверенность, что Украина вернет свои территории, но отметил, что есть оккупированные земли, а есть такие, где россияне "уже окапывались". Фото: president.gov.ua

"Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на линию, которая была 24-го числа, для нашего государства – это победа. Да, не до конца вернули все территории. Не все так просто. Но мы же должны смотреть цену этой войны и цену каждой деоккупации. Все равно все вернется. Абсолютно. Это уже точно. Мы сломали хребет самой большой или одной из самых больших армий мира. Мы это уже сделали. Точно. И психологически мы это сделали. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные – они тоже хотят жить. Просто у них такая работа, такие же дети, они так же смотрят на солнце. Для меня было бы очень важно, чтобы мы понимали ценность каждого этого сложного шага. И цену каждого шага как вперед, так и назад. Поэтому выйти на эту линию разграничения, временную линию, – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – добавил Зеленский.

"Мы победили Россию in our minds!"

21 декабря 2022 года, выступая перед обеими палатами Конгресса США в Вашингтоне, Зеленский заявил, что первую победу Украина уже одержала.

"Я поздравляю всех нас с первой победой – мы победили Россию in our minds! Украинцы победили – и это дает нам смелость, которой восхищается мир", – сказал президент.

"Мы перестали бояться"

В той же речи президент акцентировал внимание на переменах, которые произошли в самих украинцах.

"Несмотря на все прогнозы, мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и сражается... Поэтому я могу поделиться с вами нашей первой и важной победой – мы перестали бояться", – также заявил украинский глава государства, выступая перед обеими палатами Конгресса.

"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит"

Во время церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 11 января 2023 года, обращаясь к гостям церемонии, Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне с российским агрессором.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

"Впереди были битвы, еще были слезы. И именно тогда появился "Золотой глобус", которым были награждены лучшие актеры по итогам 1943 года. Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит. Впереди битвы, впереди слезы. Но я уже точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что присутствующие на церемонии являются "свободными людьми свободного мира, которые объединились вокруг поддержки свободного украинского народа".

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром. И я надеюсь, что вы все будете с нами в этот победный день. День нашей победы", – подытожил Зеленский.