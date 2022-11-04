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04 ноября, 2022
 
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"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление

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Земфира: "Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя"
Земфира: "Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя"
Фото: Земфира / Facebook

Российская певица Земфира 3 ноября дала концерт в Лондоне и сделала откровенное заявление. Видео появилось на Telegram-канале irina.limonen.

"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне", – сказала Земфира.

Контекст:

Земфира входит в список российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в РФ.

19 мая Земфира выпустила песню "Мясо" о войне РФ против Украины.

17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", где показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами.

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он.

9 октября на концерте в Лимассоле (Кипр) певица сказала: "Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну".

Теги: Украина, Великобритания, Лондон, Земфира, концерт, война России против Украины
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