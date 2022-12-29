Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии

"Приехать на каникулы из США, чтобы встретить день рождения в укрытии. Ренате 19. Не верится. Как и в то, что происходит. Но жизнь имеет свой ход. Всей душой хочу и все делаю для того, чтобы ход ее жизни всегда был в безопасности", – написал Ясинский.

Контекст:

Ясинский вместе с женой Ольгой воспитывает двух дочерей.

Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.

По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используются крылатые ракеты морского и воздушного базирования.