  "Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе

Morgenshtern признался, что первый секс у него был в 15 лет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это была казашка, старше меня на два года. Я ей тогда нап…здел, что, типа, я уже …бался, уже знаю, че да как. И все – начинается, а я: "Так, бл…дь, как надеть, куда засунуть?.." – вспоминал Morgenshtern.

Он добавил, что прямо во время близости с девушкой в комнату вошел вожатый.

"Мы трахались, и к нам зашел наш вожатый. Это был лагерь в Праге. Зашел вожатый, и все!.. Я помню: кричал: "Подождите, подождите, мы заняты, закройте!" И член упал", – признался рэпер.

По словам музыканта, он до сих пор помнит имя девушки, но давно не испытывает к ней прежних чувств и влечения.

"Нам казалось, что мы друг друга любим и это на всю жизнь. Мне казалось – вот правда, от всего сердца, – что это на всю жизнь и я влюблен, что п…здец! Что лагерь закончится и ты из Казахстана переедешь ко мне, мы женимся. Но как только я потрахался, мне так пох…й на нее стало", – заявил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube