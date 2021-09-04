Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Зашел вожатый, и член упал". Morgenshtern рассказал о первом сексе

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Morgenshtern признался, что первый секс у него был в 15 лет
Morgenshtern признался, что первый секс у него был в 15 лет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern признался, что первый в жизни секс у него был в 15 лет в лагере для подростков в Праге. Об этом 23-летний певец рассказал в интервью украинскому журналисту, основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Интервью записывалось в Стамбуле и было обнародовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона" 31 августа.

"Это была казашка, старше меня на два года. Я ей тогда нап…здел, что, типа, я уже …бался, уже знаю, че да как. И все – начинается, а я: "Так, бл…дь, как надеть, куда засунуть?.." – вспоминал Morgenshtern.

Он добавил, что прямо во время близости с девушкой в комнату вошел вожатый.

"Мы трахались, и к нам зашел наш вожатый. Это был лагерь в Праге. Зашел вожатый, и все!.. Я помню: кричал: "Подождите, подождите, мы заняты, закройте!" И член упал", – признался рэпер.

По словам музыканта, он до сих пор помнит имя девушки, но давно не испытывает к ней прежних чувств и влечения.

"Нам казалось, что мы друг друга любим и это на всю жизнь. Мне казалось – вот правда, от всего сердца, – что это на всю жизнь и я влюблен, что п…здец! Что лагерь закончится и ты из Казахстана переедешь ко мне, мы женимся. Но как только я потрахался, мне так пох…й на нее стало", – заявил Morgenshtern.

"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

Теги: секс, интервью, рэпер, подростки, лагерь, Morgenshtern, девушка
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