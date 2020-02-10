Зеленская с головы до ног в черном появилась на встрече с папой римским

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским посетила Ватикан.

Зеленская: Имели честь быть представленными Его Святейшеству папе римскому Франциску Фото: olenazelenska_official / Instagram

Супруга украинского президента Владимира Зеленского – Елена Зеленская – на встрече с папой римским Франциском в Ватикане была в образе total black. Фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Имели честь быть представленными Его Святейшеству папе римскому Франциску", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мали за честь бути представленими Його Святості Папі Римському Франциску Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 8 Фев 2020 в 6:06 PST

Черный цвет в одежде первой леди объясняется строгим дресс-кодом для встречи с понтификом, говорится на форуме Quora.

Зеленская надела юбку Dolce&Gabbana и туфли от Jimmy Choo, а также жакет украинского бренда Six дизайнера Юлии Богдан. Об этом сообщает "Новое время".

На голове первой леди был обруч с вуалью от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Владимир и Елена Зеленские подарили понтифику керамическую посуду для кутьи, созданную украинским брендом Gunia Project. Она декорирована изображениями ангелов и ягнят, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины. Об этом сообщили на странице бренда в Instagram.

Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.