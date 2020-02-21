Зеленская с косами-дракончиками выступила на международном форуме

Первая леди Украины Елена Зеленская, презентуя на международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия" горячую линию 1547, продемонстрировала новую прическу.

Жена президента Украины Владимира Зеленского, 42-летняя Елена Зеленская приняла участие в международном форуме "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия", организованном Фондом народонаселения ООН в Украине в четверг, 20 февраля. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил этот номер. Как 101, 102 или 103. 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию", – заявила Зеленская,

На форуме первая леди появилась с распущенными волосами и заплетенными слева двумя косами-дракончиками.

В Украине 11 февраля заработала бесплатная горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию. Заявить о фактах абьюза со стороны близких людей можно по номеру 1547.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.