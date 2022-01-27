Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам

Пожар в квартире Хлебниковой произошел в ноябре минувшего года Фото: marina_hlebnikova_official / Instagram

В публикации отмечается, что певица "показала, как выглядит ее квартира после пожара". На видео артистка, которая в середине января выписалась из больницы, запечатлена в домашней одежде, с косынкой на голове. Скриншоты этого ролика разместил Telegram-канал "неМалахов".

Хлебникова после публикации российскими СМИ ролика, снятого в ее квартире, в Instagram Stories заявила, что приняла журналистов за сотрудников коммунальной службы, а видео было снято скрытой камерой.

"Абсолютно бесчеловечно прийти под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой камерой. Согласия на публикацию и съемку я не давала. Юристы уже работают", – написала артистка.