Журналисты показали, как Хлебникова выглядит после пожара. Певица обратилась к юристам

В публикации отмечается, что певица "показала, как выглядит ее квартира после пожара". На видео артистка, которая в середине января выписалась из больницы, запечатлена в домашней одежде, с косынкой на голове. Скриншоты этого ролика разместил Telegram-канал "неМалахов".
Хлебникова после публикации российскими СМИ ролика, снятого в ее квартире, в Instagram Stories заявила, что приняла журналистов за сотрудников коммунальной службы, а видео было снято скрытой камерой.
"Абсолютно бесчеловечно прийти под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой камерой. Согласия на публикацию и съемку я не давала. Юристы уже работают", – написала артистка.
Вечером 18 ноября 2021 года Хлебникова, в квартире которой произошел пожар, была госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. Первое время артистка находилась в коме.
Российские СМИ писали, что Хлебникова не сможет в ближайшее несколько лет вернуться к концертной деятельности, так как ей предстоят операции по восстановлению кожного покрова на лице.
В начале декабря певицу перевели из реанимации в палату.
Российский певец Шура в конце 2021 года заявил, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стал ее алкоголизм.
10 января 2022 года российский шоумен Андрей Малахов заявил, что в сгоревшей квартире певицы нужно сделать ремонт, и объявил сбор средств среди ее поклонников. Пользователи сети раскритиковали шоумена за эту инициативу, призвав его лично помочь артистке.
11 января стало известно, что певицу выписали.