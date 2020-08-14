Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2020
 
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Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом

По словам 74-летнего американского актера Брайана Кокса, известного по сериалу "Наследники", единственным симптомом заболевания COVID-19 были приступы чихания, которые длились в течение четырех дней.

 
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Брайан Кокс узнал о наличии антител к коронавирусу благодаря плановым анализам крови
Брайан Кокс узнал о наличии антител к коронавирусу благодаря плановым анализам крови
Фото: ЕРА

74-летний Брайан Кокс, известный ролью медиамагната Логана Роя в комедийном американском сериале "Наследники", узнал о том, что переболел COVID-19, после получения анализа крови – у него были обнаружены антитела. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Late Late Show with James Corden

По словам Кокса, он сдавал плановый анализ крови по направлению лечащего врача из-за диабета. То, что в его крови были обнаружены антитела к коронавирусу, стало для актера неожиданностью. 

Кокс предполагает, что заразился коронавирусом в Лондоне (Великобритании) еще накануне Рождества, но не заметил этого, так как единственным симптомом заболевания, по его словам, были частые приступы чихания, которые продолжались в течение четырех дней после его возвращения домой. 

"Проблема в том, что ничего другого я не чувствовал", – признался он. Актер выразил сожаление, что мог в это время быть источником инфицирования для окружающих. 

ВИДЕО
Видео: The Late Late Show with James Corden / YouTube

Брайан Кокс родился в 1946 году в Шотландии. Он является первым актером, который сыграл Ганнибала Лектера в фильме "Охотник на людей" в 1986 году.

В 2002 году Кокс стал командором ордена Британской империи. В настоящее время актер вместе со своей семьей проживает в Нью-Йорке (США). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 14 августа коронавирусом заразилось 20 919 243 человека. Жертвами COVID-19 стали 759 716 человек.
Теги: США, Великобритания, Шотландия, актер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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