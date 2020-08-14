  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом

По словам 74-летнего американского актера Брайана Кокса, известного по сериалу "Наследники", единственным симптомом заболевания COVID-19 были приступы чихания, которые длились в течение четырех дней.

74-летний Брайан Кокс, известный ролью медиамагната Логана Роя в комедийном американском сериале "Наследники", узнал о том, что переболел COVID-19, после получения анализа крови – у него были обнаружены антитела. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Late Late Show with James Corden.

По словам Кокса, он сдавал плановый анализ крови по направлению лечащего врача из-за диабета. То, что в его крови были обнаружены антитела к коронавирусу, стало для актера неожиданностью.

Кокс предполагает, что заразился коронавирусом в Лондоне (Великобритании) еще накануне Рождества, но не заметил этого, так как единственным симптомом заболевания, по его словам, были частые приступы чихания, которые продолжались в течение четырех дней после его возвращения домой.

"Проблема в том, что ничего другого я не чувствовал", – признался он. Актер выразил сожаление, что мог в это время быть источником инфицирования для окружающих.

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Видео: The Late Late Show with James Corden / YouTube