  Звезда "Наследников" Брайан Кокс переболел СOVID-19, не подозревая об этом

74-летний Брайан Кокс, известный ролью медиамагната Логана Роя в комедийном американском сериале "Наследники", узнал о том, что переболел COVID-19, после получения анализа крови – у него были обнаружены антитела. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Late Late Show with James Corden.
По словам Кокса, он сдавал плановый анализ крови по направлению лечащего врача из-за диабета. То, что в его крови были обнаружены антитела к коронавирусу, стало для актера неожиданностью.
Кокс предполагает, что заразился коронавирусом в Лондоне (Великобритании) еще накануне Рождества, но не заметил этого, так как единственным симптомом заболевания, по его словам, были частые приступы чихания, которые продолжались в течение четырех дней после его возвращения домой.
"Проблема в том, что ничего другого я не чувствовал", – признался он. Актер выразил сожаление, что мог в это время быть источником инфицирования для окружающих.
Брайан Кокс родился в 1946 году в Шотландии. Он является первым актером, который сыграл Ганнибала Лектера в фильме "Охотник на людей" в 1986 году.
В 2002 году Кокс стал командором ордена Британской империи. В настоящее время актер вместе со своей семьей проживает в Нью-Йорке (США).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 14 августа коронавирусом заразилось 20 919 243 человека. Жертвами COVID-19 стали 759 716 человек.