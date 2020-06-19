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19 июня, 2020
 
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"Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек

Нидерландская джазовая певица Каро Эмеральд после продолжительной творческой паузы на своем канале в YouTube презентовала новую композицию Wake Up Romeo. "Мне будет приятно, если вы добавите ее в свой пятничный плей-лист", – лаконично представила композицию певица в Twitter. "Песня в лучших традициях Эмеральд", – оценили новый джазовый трек фолловеры. "Неужели новый трек? Мы так долго этого ждали", – отреагировали на сингл поклонники Эмеральд. Дебют певицы состоялся 11 лет назад – студийный альбом исполнительницы 30 недель находился на первом месте в национальном хит-параде Нидерландов.

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Эмеральд: Мне будет приятно, если вы добавите песню в свой пятничный плей-лист
Эмеральд: Мне будет приятно, если вы добавите песню в свой пятничный плей-лист
Фото: caroemerald / Instagram

видео

Видео: caroemerald / YouTube
Теги: Нидерланды, певица, трек, Каро Эмеральд
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