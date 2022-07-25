Дерусификация доменов: украинцев призывают отказаться от русифицированных адресов для сайтов

Украинский интернет развивается быстрыми темпами, ежегодно появляются сотни новых сайтов, представляющих бизнес, СМИ, развлекательные платформы и некоммерческие организации.

Часть из них имеют домены в национальной зоне UA, часть в локальных зонах, где отображены названия областных центров. Это удобно для бизнеса, которому нужно показать регион охвата аудитории. К примеру, барбершоп в Ивано-Франковске может получить домен barbershop.ivano-frankivsk.ua, а ресторан во Львове – restaurant.lviv.ua.

Но часть таких адресов включают в себя названия, транслитерированные с русского языка. Ровенская зона до сих пор имеет расширение rovno.ua, черкасская – cherkassy.ua, киевская – kiev.ua. У них есть и украинские аналоги – rivne.ua, cherkasy.ua, kyiv.ua и т.д.

Такую особенность имеют не все региональные домены, потому что часть из них сразу была транслитерирована с украинского, а для некоторых городов совпадает латинское написание русского и украинского названий.

Во времена появления национальной и региональных зон, в 1992 году, для многих городов первыми были введены русскоязычные транслитерации, и уже позже появились правильные, транслитерированные с украинского. Не все владельцы сайтов об этом знают, а многие и не задумывались о важности языка в адресе сайта. Поэтому и по сей день большая часть веб-ресурсов имеет обрусевшие адреса.

Сравним: в русскоязычной зоне kiev.ua в июне 2022 года есть 37 698 доменов, а в kyiv.ua – 1739. Подобная история прослеживается практически во всех ситуациях, когда параллельно функционируют два домена. Давайте взглянем на июньскую статистику от ООО "Хостмастер", занимающегося администрированием национальной доменной зоны UA.

Зона с русской транслитерацией Зона, транслитерированная с украинского языка kiev.ua – 37698 kyiv.ua – 1739 khakrov.ua – 1924 kharkiv.ua – 650 dnepropetrovsk.ua – 10371* dnipropetrovsk.ua – 10371* odessa.ua – 1136 odesa.ua – 108 cherkassy.ua – 132 cherkasy.ua – 96 chernigov.ua – 84 chernihiv.ua – 8 rovno.ua – 122 rivne.ua – 101 chernovtsy.ua – 71 chernivtsi.ua – 53 nikolaev.ua – 167 mk.ua – 1260

*В доменной зоне Днепра одинаковое количество доменов, так как при регистрации одного адреса клиент автоматически получает сразу три – с расширениями dnepropetrovsk.ua, dnipropetrovsk.ua и dp.ua.

Как видите, у семи из девяти зон наблюдается значительное преимущество в сторону русского языка, причем этот разрыв иногда составляет 1 к 10. Ситуация понемногу исправляется благодаря активным информационным кампаниям, в частности KievNotKiev (2018 год), обратившей внимание мирового сообщества на правильное написание названия столицы Украины. Но все же процесс идет слишком медленно, и даже во времена полномасштабной войны в интернете функционирует больше русскоязычных доменов, чем транслитерированных с государственного языка.

Перейти на украиноязычный домен легко

Cityhost.ua разработал несколько мер по популяризации правильных региональных адресов. В первую очередь была закрыта продажа русифицированных доменов – с 28 июня они уже недоступны для регистрации, можно только продолжать существующие. А для украиноязычных доменов компания максимально снизила цены – теперь они стоят 99 гривен, даже меньше себестоимости.

Директор по маркетингу Олег Ривтин обращается в соцсетях и своих публикациях к другим регистраторам доменных имен с предложением поддержать инициативу и популяризировать переход на украиноязычные названия городов в адресах. О поддержке компании сообщили один из украинских провайдеров HOSTiQ.ua и конструктор сайтов Weblium.

Также компания разработала алгоритм безболезненного перехода на домены с правильной транслитерацией. Чтобы сделать это, нужно знать один нюанс – доменные зоны с украинской и русской версией написания зеркальные, то есть взаимно резервируются за одним владельцем. После регистрации клиентом, например домена business.cherkassy.ua, второй домен business.cherkasy.ua становится доступным только для владельца первого. Другие пользователи будут видеть информацию, что домен уже куплен, но на самом деле он свободен.

Поэтому, имея русифицированный домен, вы всегда можете приобрести его зеркало. Сделать это можно только у регистратора вашего первого адреса.

Пошаговый алгоритм дерусификации домена:

Зарегистрируйте правильный домен у своего регистратора, воспользовавшись автоматической системой оформления услуги, оплатите выставленный счет. Внесите изменения в файлы конфигурации – они могут отличаться в зависимости от архитектуры сайта. Инструкций по редактированию "конфигов" много в интернете, воспользуйтесь ими. Нас интересует домен, прописанный в коде – старое название нужно изменить на новое. Также проверьте другие элементы сайта, где прописаны ссылки, их тоже нужно отредактировать. Пропишите новый домен в качестве псевдонима (алиас). Псевдонимы работают так же, как основной адрес, поэтому пользователь может попадать на сайт сразу с нескольких доменов. Чтобы добавить алиас, нужно войти в панель управления на сайте вашего регистратора. Если процедура кажется непонятной – обратитесь за инструкцией к техподдержке, но обычно этот раздел легко найти в меню. Настройте перенаправление на новый домен (301 редирект), которое осуществляется через редактирование кода в файле .htaccess. Эта процедура поможет сохранить уровень трафика, пока Google будет индексировать новые ссылки. Сделайте новый электронный ящик в случае, если ваша корпоративная почта была зарегистрирована на домене. Чтобы не терять сообщения, настройте автоматическую переадресацию из старого ящика. Также нужно сообщить клиентам об изменении email – например, сделав рассылку.

Теперь у вас будет два разных адреса, и оба будут вести на один сайт. Вы не потеряете постоянных клиентов, которые будут привычно вводить русскоязычный адрес в строку, но, находясь на странице, они уже будут видеть новый домен.

Чтобы работала переадресация, нужно продолжать оба домена, но со временем, когда клиенты привыкнут к новому написанию, от российской версии можно отказаться.

Замена адреса на правильный, украинский – личный выбор каждого владельца сайта. Но мы все же рекомендуем принять решение в пользу украинизации. Ведь война продолжается, а язык оккупанта в широком использовании – это извечный повод считать, что у России есть какие-то права на украинскую землю.