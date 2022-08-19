Яблочный Спас. Происхождение и особенности праздника

Спасом в дохристианские времена называли бога, способного избавить, спасти от несчастий и бед. Люди верили, что в этот день души умерших родственников приходят на землю, чтобы защитить свой род и дать благословение на легкую зиму.

В этот день поминали погибших воинов и молились за мир. Богам приносили подношения в виде плодов земли как благодарность за урожай. Считалось, что чем больше в этот день раздашь милостыни, угощений, тем богаче станешь сам.

К Спасу сушили фрукты, которые потом весь год и употребляли в еду. Верили, что они укрепляют здоровье и способны отгонять злых духов.

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С приходом христианства Яблочный Спас трансформировался в праздник Преображения Господнего. Согласно святому писанию, Иисус, отправившись со своими учениками на гору Фавор, где "преобразился" перед ними.

"И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет", – написано в Евангелии от Матфея. Тогда же ученикам, согласно писанию, явилось облако, из которого послышался голос: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

Религиозное значение праздника – в явлении двойственной природы Иисуса: Бога и человека.

Фото: depositphotos.com

В этот день в церквях служат Божественную литургию. Верующие берут в церковь с собой корзины с яблоками, виноградом, другими фруктами и овощами, чтобы освятить их. Также в этот день освящают мед, орехи, воду.

Службу священнослужители правят в белой одежде, символизирующей божественный фаворский свет.

В день Преображения Господня принято делать пожертвования на храм и малоимущим людям.