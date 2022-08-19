ГОРДОН
 
 
Интересное

Яблочный Спас. Происхождение и особенности праздника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яблочный Спас имеет древнюю традицию празднования
Яблочный Спас имеет древнюю традицию празднования
Фото: depositphotos.com

19 августа отмечается христианский праздник Спас. Подобный праздник был и во времена язычества. И, как часто это бывало в народном календаре, древняя традиция слилась с более новой – христианской.

Спасом в дохристианские времена называли бога, способного избавить, спасти от несчастий и бед. Люди верили, что в этот день души умерших родственников приходят на землю, чтобы защитить свой род и дать благословение на легкую зиму.

В этот день поминали погибших воинов и молились за мир. Богам приносили подношения в виде плодов земли как благодарность за урожай. Считалось, что чем больше в этот день раздашь милостыни, угощений, тем богаче станешь сам. 

К Спасу сушили фрукты, которые потом весь год и употребляли в еду. Верили, что они укрепляют здоровье и способны отгонять злых духов.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С приходом христианства Яблочный Спас трансформировался в праздник Преображения Господнего. Согласно святому писанию, Иисус, отправившись со своими учениками на гору Фавор, где "преобразился" перед ними.

"И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет", – написано в Евангелии от Матфея. Тогда же ученикам, согласно писанию, явилось облако, из которого послышался голос: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

Религиозное значение праздника – в явлении двойственной природы Иисуса: Бога и человека.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В этот день в церквях служат Божественную литургию. Верующие берут в церковь с собой корзины с яблоками,  виноградом, другими фруктами и овощами, чтобы освятить их. Также в этот день освящают мед, орехи, воду.

Службу священнослужители правят в белой одежде, символизирующей божественный фаворский свет.

В день Преображения Господня принято делать пожертвования на храм и малоимущим людям.

Теги: здоровье, христианство, религия, церковь, праздники, урожай, календарь, яблоки, интересное, традиции, фрукты, виноград, Яблочный Спас, орехи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно
  Буткевич: Масштаб человека определяется величиной проблемы, способной вывести его из себя. Так вот Усика из себя вывести невозможно G
Алеся БАЦМАН
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение
Директор Liko-School Кухаревская: К новому учебному году мы готовим подвал и думаем, как при воздушной тревоге продолжать обучение G
Елена ПОСКАННАЯ
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
Повалий спела на украинском языке песню "Черемшина" в стране-агрессоре России
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
  "Меня все задрало. Он понял, что я не шучу". Тоня Матвиенко рассказала, что помогло преодолеть кризис в отношениях с мужем
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 