Бегство оккупантов из Харьковской области, заговор против Путина, выход Украины на границы 1991 года. Интервью Гордона с Веллером. Трансляция

Во время интервью Веллер говорил о:
"Если много людей желают Путину сдохнуть – это вредно для здоровья. Мысль материальна, – сказал во время интервью Веллер. – Если Путина не станет – война прекратится".
Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).
Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.
Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".
Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.
Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.
Веллер живет в Эстонии.