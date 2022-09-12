Бегство оккупантов из Харьковской области, заговор против Путина, выход Украины на границы 1991 года. Интервью Гордона с Веллером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Веллер говорил о:

войне России против Украины и ситуации на фронте;

успехах украинской армии и бегстве российских оккупантов из Харьковской области;

отношении российской элиты к президенту РФ Владимиру Путину и его решению начать войну против Украины;

публичных обращениях муниципальных депутатов в РФ с призывом отправить Путина в отставку;

российской армии и отношении к российским солдатам как "к предмету инвентаря";

окончании войны и о том, что Украине удастся восстановить свою территориальную целостность;

будущем России и необходимости лишить ее возможности совершать агрессию, иначе она "всегда будет жить идеей реванша".

"Если много людей желают Путину сдохнуть – это вредно для здоровья. Мысль материальна, – сказал во время интервью Веллер. – Если Путина не станет – война прекратится".

Веллер родился в украинском городе Каменец-Подольский в 1948 году в семье военного медика. Детство провел в офицерских гарнизонах Дальнего Востока и Сибири. Школу окончил в белорусском Могилеве, затем поступил на филологический факультет Ленинградского университета (сейчас – Санкт-Петербургский государственный университет).

Пробовал себя в разных профессиях: от пионервожатого и учителя до матроса, рабочего-бетонщика, перегонщика скота и журналиста.

Литературной работой увлекся в 1970-х годах. В 1978 году короткие юмористические рассказы Веллера начали публиковать в ленинградских газетах, в 1983-м вышла его первая книга – сборник "Хочу быть дворником". В 1993-м была издана самая известная книга Веллера "Легенды Невского проспекта".

Произведения Веллера переведены на многие языки, в том числе на английский, немецкий и французский.

Писатель ведет YouTube-канал, на котором публикует ролики на литературную и политическую тематики.

Веллер живет в Эстонии.