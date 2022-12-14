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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Болезнь Путина, российских пропагандистов "могут окувалдить", новая волна мобилизации в России, Гиркин. Интервью Гордона с Соловьем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским политическим аналитиком, доктором исторических наук, профессором Валерием Соловьем.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Соловей говорил о: 

  • ситуации на фронте и о том, из каких районов украинская армия может вытеснить оккупантов;
  • президенте России Владимире Путине и о его проблемах со здоровьем;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • возможности применения Россией ядерного оружия;
  • мобилизации в России и о том, кого может коснуться следующая волна;
  • обстреле оккупантами энергетической инфраструктуры в Украине и о том, могут ли они так добиться своих целей; 
  • будущем Путина и о том, что будет с Россией после ее поражения в войне;
  • российских пропагандистах и о том, ждет ли их наказание;
  • бывшем главаре боевиков "ДНР" Игоре Гиркине, который уже вернулся с фронта в Москву;
  • том, когда закончится война. 

"Мы увидим, как российские пропагандисты, призывавшие когда-то взять Киев за три дня, будут говорить: "Нас обманули и предали!" – спрогнозировал во время интервью Соловей. 

Соловей родился в 1960 году в Украине – в городе Счастье Луганской области. После школы переехал в Москву, где окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Учился в аспирантуре Института истории СССР Академии наук СССР (сейчас – Институт российской истории РАН). В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005-м – докторскую.

В разные годы работал в Российской академии наук, в "Горбачев-Фонде", был колумнистом в газетах и ведущим на телевидении.

11 лет проработал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру связей с общественностью. В 2019 году покинул вуз "по политическим причинам". "В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", – сказал Соловей "Русской службе BBC" после увольнения. 

В сентябре 2020 года он объявил о начале политической карьеры

Соловей – автор и соавтор семи книг и более 70 научных статей о российской истории и политике. Последняя книга – "Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху" – вышла в 2016 году. Политолог часто появляется в качестве комментатора в российских СМИ.

Некоторые аналитики обвиняют Соловья в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он эти подозрения отвергает. 

В Украине Соловей внесен в базу сайта "Миротворец" за "манипулирование общественно значимой информацией" и "отрицание российской агрессии". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Игорь Гиркин, Валерий Соловей, ДНР, Владимир Зеленский, война России против Украины
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