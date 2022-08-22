Чего ждать 24 августа, бомбежка Крыма, Херсон, Гиркин, ритуальное убийство Дугиной. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил о:

24 августа и том, чего ждать украинцам в этот день;

ядерном оружии и том, может ли его применить президент РФ Владимир Путин;

президенте Турции Реджепе Эрдогане и его отношениях с Путиным;

освобождении Херсона и бомбежке Крымского моста;

поставках оружия Украине;

украинской армии;

переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Путина;

бывшем главаре боевиков "ДНР" Игоре Гиркине и причинах его критики в адрес Путина;

ритуальном убийстве дочери российского философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной;

сроках окончания войны.

"Путин думает не о победе над Западом и уничтожении Украины, а о спасении собственной задницы", – сказал во время интервью публицист.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.