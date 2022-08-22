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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Чего ждать 24 августа, бомбежка Крыма, Херсон, Гиркин, ритуальное убийство Дугиной. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским политологом, публицистом Андреем Пионтковским.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил о:

  • 24 августа и том, чего ждать украинцам в этот день;
  • ядерном оружии и том, может ли его применить президент РФ Владимир Путин;
  • президенте Турции Реджепе Эрдогане и его отношениях с Путиным;
  • освобождении Херсона и бомбежке Крымского моста; 
  • поставках оружия Украине;
  • украинской армии;
  • переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Путина;
  • бывшем главаре боевиков "ДНР" Игоре Гиркине и причинах его критики в адрес Путина; 
  • ритуальном убийстве дочери российского философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной;
  • сроках окончания войны.

"Путин думает не о победе над Западом и уничтожении Украины, а о спасении собственной задницы", – сказал во время интервью публицист.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН. Автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Реджеп Эрдоган, Херсон, оружие, ядерное оружие, военная помощь, Игорь Гиркин, День Независимости, Андрей Пионтковский, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Крымский мост, Дарья Дугина
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