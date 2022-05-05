Чем болен Путин и кто его устранит, бомбежки России, антисемит Лавров. Интервью Гордона с Грозевым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Грозев говорил о том, почему, по его мнению, российские войска зашли в тупик в Украине и ничего не достигнут к 9 мая, почему каждый день "тупика" идет на пользу Украине, о том, какие украинские города хочет захватить Россия и планирует ли она напасть на Молдову, о бомбежке территории России, российских диверсантах, которые помогают Украине, о "страусиной позиции" Израиля в отношении Украины и антисемитизме главы МИД Сергея Лаврова, о том, найдутся ли в Кремле люди, которые устранят президента РФ Владимира Путина, о его болезни, вероятности ядерной войны и о победе Украины.

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии.

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине.

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбиванию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии.