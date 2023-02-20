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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Что будет 24 февраля, виселица для Путина, массированный удар по Москве. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с живущим в США российским политологом, публицистом Андреем Пионтковским.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Пионтковский говорил о:

  • том, чего ожидать от российских оккупантов в годовщину полномасштабного вторжения в Украину;
  • ситуации на фронте и том, когда может произойти контрнаступление сил обороны Украины;
  • заявлениях политиков на Мюнхенской конференции по безопасности;
  • предоставлении Украине западного вооружения и возможной передаче ей дальнобойных ракет и боевых самолетов;
  • президенте России Владимире Путине и том, каким могут быть его следующие шаги;
  • настроениях российских элит и конфликте в военно-политической верхушке России;
  • окончании войны и том, как Украина спасла Тайвань.

Пионтковский родился в 1940 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Пионтковский – ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, автор более 100 научных статей и нескольких монографий.

С конца 1990-х годов занимается политической журналистикой, сотрудничает со многими российскими СМИ, выступает как комментатор в телеэфирах.

Пионтковский – член Американского математического общества и член международного ПЕН-клуба.

Последовательно выступает с критикой Путина, ему приписывают авторство термина "путинизм".

В 2016 году Генпрокуратура РФ обнаружила признаки якобы экстремизма в статье Пионтковского, в которой он рассуждал о будущем Чечни в составе РФ, после чего публицист уехал из России.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Андрей Пионтковский, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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