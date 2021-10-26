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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Драки с женой и ее измена, отношения с Лободой, Кузьма, Дудь, Баста, поиск в себе украинства. Интервью Гордона с Бардашем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским музыкантом и продюсером Юрием Бардашем.

Интервью продолжалось более двух часов.

В интервью Бардаш рассказал о детстве в детдоме, усыновлении и своих родителях, о том, как увлекся танцами, переехал в Киев и начал зарабатывать, о том, как возник проект "Грибы" и почему он распался, о своем сегодняшнем материальном положении, об отношениях с бывшей женой Кристиной Герасимовой, известной как певица Луна, и нынешней женой Елизаветой Бардаш, о том, была ли у него зависимость от алкоголя и наркотиков, о работе с певцом Андреем Кузьменко (Кузьмой), который погиб в ДТП в 2015 году, о том, были ли у него конфликты с украинской певицей Светланой Лободой и российским музыкантом Бастой, о "поиске украинства в себе" после интервью российскому журналисту Юрию Дудю, о поддержке Революции достоинства, а также о том, как он изменился в последние годы.

"Честно сказать, я когда шел к вам на интервью, понял одну вещь: я настолько изменился! Если раньше меня конфликты качали... Прямо – ух! Они меня качали в плане: "Я сейчас вам... Конфликт сюда! Где эти конфликты?" Сейчас мне это все неинтересно абсолютно... Я очень сильно изменился. Я вообще о людях плохо говорить не хочу. И, в принципе, хотелось бы говорить только хорошее о людях. А если и говорить плохое, то глаза в глаза этому человеку", – сказал Бардаш.

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность  "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". Сейчас занимается развитием своего проекта Youra, продюсирует группу "Коррупция" и исполнителя Wellboy.

После интервью Дудю, которое вышло в 2019 году, Бардаша внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду" и "манипулирование общественно значимой информацией". В интервью музыкант среди прочего заявил о якобы притеснении русскоязычных граждан Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Светлана Лобода, Кузьма Скрябин, Революция достоинства, группа Грибы, Баста, Юрий Дудь, Юрий Бардаш, певица Луна
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