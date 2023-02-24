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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Год войны, что будет дальше и когда Украина победит, пресс-конференция Зеленского. Экстренный стрим Гордона. Трансляция

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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется стрим об оперативных событиях в Украине.

Во время эфира журналист говорил об итогах года полномасштабной войны России против Украины, что необходимо для победы в ней, о пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, а также отвечал на вопросы зрителей.

Гордон родился в Киеве в 1967 году. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Владимир Зеленский, трансляция, российская агрессия, война России против Украины, пресс-конференция
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