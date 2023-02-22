Гордон: Вот сидят два старика – Путин и Лукашенко, два советских пердуна, а у них в голове Маркс, Ленин с Энгельсом пересношались с мухами и тараканами

Голованов попросил Гордона прокомментировать заявление Лукашенко о том, что он не пошлет белорусскую армию воевать в Украине, но в случае агрессии в отношении РБ ответ будет "жесточайшим".

"Первое – это было, конечно, заявление для Путина. Оно транслируется так: "Я с тобой [вместе в Украину] не пойду воевать, я о будущем думаю, мне надо еще жить". Второе [сообщение было] транслировано Западу: "Ребята я в Украину не пойду, знайте это и в случае чего вы меня не судите строго", – пояснил журналист.

При этом он убежден, что к словам самопровозглашенного президента Беларуси следует относиться с осторожностью.

"Это же черт. Это чистый черт колхозный, которому верить невозможно. Он лжец первостатейный", – предупредил Гордон.

Основатель издания "ГОРДОН" считает, что время Путина и Лукашенко уже ушло.

"И вообще – боже, какой анахронизм! Вот они сидят, два старика эти: Путин и Лукашенко, два советских пердуна. Уже время ушло далеко вперед, время совершенно иное на дворе, а у них все в голове [родоначальник марксизма Карл] Маркс, [российский революционер Владимир] Ленин с [единомышленником Маркса, еще одним основоположником марксизма Фридрихом] Энгельсом пересношались с мухами и тараканами", – высказался Гордон.

Журналист отметил наносной пафос, присущий, по его мнению, обоим политикам.

"Все это советское, рожи эти советские. Боже, это две чисто советские морды – те, которые опротивели мне, когда я жил еще в Советском Союзе", – сказал он.

В СССР, подчеркнул Гордон, люди с лицами, как у Путина и Лукашенко, как правило, делали удачную карьеру, "жизнь их выталкивала наверх".

"Вот эти правильно говорящие, как Лукашенко, с горящими глазами. Или [наоборот] с такими холодными стеклянными глазами, как Путин, внушавший страх миллионам советских людей: как же – КГБ! КГБ – это репрессии, это страх, это лагеря, это тюрьмы, это уничтожение физическое... Вот эти вот два человека из прошлого – они пытаются в сегодняшнем времени нам навязывать какие-то правила игры", – подчеркнул он.

Гордон выразил мнение, что Путин и Лукашенко находятся уже "на пути к вечному покою – это видно по ним".

"Во-первых Лукашенко может дуба двинуть в любой момент. Или Путин его "Новичком" отравит, потому что Путин его ненавидит. Или у него просто припадок, падучая случится однажды – и все, его не будет", – предположил он.

По наблюдениям журналиста, Лукашенко, вероятно, гипертоник, у него скачет давление.

"Он иногда так выступает, что, мне кажется, вот-вот что-то его разобьет. Поэтому ему уже давно надо на пенсию – следить за своим здоровьем", – посоветовал Гордон.

Он добавил, что самопровозглашенному президенту Беларуси стоит задуматься о том, "как бы его не посадили пожизненно".

"А тому черту [Путину] вообще пора уже тоже задуматься о вечном покое. Но поскольку народ России считает, что он молодец – а в массе своей народ России так считает, – ну вот [и] рулит там этот советский дух", – заключил Гордон.

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