Гордон: Вот сидят два старика – Путин и Лукашенко, два советских пердуна, а у них в голове Маркс, Ленин с Энгельсом пересношались с мухами и тараканами

Голованов попросил Гордона прокомментировать заявление Лукашенко о том, что он не пошлет белорусскую армию воевать в Украине, но в случае агрессии в отношении РБ ответ будет "жесточайшим".
"Первое – это было, конечно, заявление для Путина. Оно транслируется так: "Я с тобой [вместе в Украину] не пойду воевать, я о будущем думаю, мне надо еще жить". Второе [сообщение было] транслировано Западу: "Ребята я в Украину не пойду, знайте это и в случае чего вы меня не судите строго", – пояснил журналист.
При этом он убежден, что к словам самопровозглашенного президента Беларуси следует относиться с осторожностью.
"Это же черт. Это чистый черт колхозный, которому верить невозможно. Он лжец первостатейный", – предупредил Гордон.
Основатель издания "ГОРДОН" считает, что время Путина и Лукашенко уже ушло.
"И вообще – боже, какой анахронизм! Вот они сидят, два старика эти: Путин и Лукашенко, два советских пердуна. Уже время ушло далеко вперед, время совершенно иное на дворе, а у них все в голове [родоначальник марксизма Карл] Маркс, [российский революционер Владимир] Ленин с [единомышленником Маркса, еще одним основоположником марксизма Фридрихом] Энгельсом пересношались с мухами и тараканами", – высказался Гордон.
Журналист отметил наносной пафос, присущий, по его мнению, обоим политикам.
"Все это советское, рожи эти советские. Боже, это две чисто советские морды – те, которые опротивели мне, когда я жил еще в Советском Союзе", – сказал он.
В СССР, подчеркнул Гордон, люди с лицами, как у Путина и Лукашенко, как правило, делали удачную карьеру, "жизнь их выталкивала наверх".
"Вот эти правильно говорящие, как Лукашенко, с горящими глазами. Или [наоборот] с такими холодными стеклянными глазами, как Путин, внушавший страх миллионам советских людей: как же – КГБ! КГБ – это репрессии, это страх, это лагеря, это тюрьмы, это уничтожение физическое... Вот эти вот два человека из прошлого – они пытаются в сегодняшнем времени нам навязывать какие-то правила игры", – подчеркнул он.
Гордон выразил мнение, что Путин и Лукашенко находятся уже "на пути к вечному покою – это видно по ним".
"Во-первых Лукашенко может дуба двинуть в любой момент. Или Путин его "Новичком" отравит, потому что Путин его ненавидит. Или у него просто припадок, падучая случится однажды – и все, его не будет", – предположил он.
По наблюдениям журналиста, Лукашенко, вероятно, гипертоник, у него скачет давление.
"Он иногда так выступает, что, мне кажется, вот-вот что-то его разобьет. Поэтому ему уже давно надо на пенсию – следить за своим здоровьем", – посоветовал Гордон.
Он добавил, что самопровозглашенному президенту Беларуси стоит задуматься о том, "как бы его не посадили пожизненно".
"А тому черту [Путину] вообще пора уже тоже задуматься о вечном покое. Но поскольку народ России считает, что он молодец – а в массе своей народ России так считает, – ну вот [и] рулит там этот советский дух", – заключил Гордон.
Путин является президентом России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства (хотя фактически продолжал руководить страной), а президентский пост занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы РФ в 2024 году. С учетом премьерства Путин находится у власти в России на протяжении 22 лет.
В Республике Беларусь 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Многие государства назвали эти выборы сфальсифицированными. Однако, сумев подавить протесты внутри страны, Лукашенко продолжает считать себя президентом РБ и, таким образом, фактически находится во главе Беларуси, включая нелегитимный период, уже 28 лет.
Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.
В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что на тот момент президент Беларуси Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.
Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.
По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.
4 ноября 2021 года Путин и Лукашенко подписали 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью.
Российские войска 24 февраля 2022 года после объявления о начале полномасштабного вторжения заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В СНБО Украины считают, что Путин будет продолжать склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.
16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.