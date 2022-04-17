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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

​Гордость за Украину, ​"русский мир​", геноцид, удар по футболу, Тимощук​, Ракицкий​. ​Интервью Гордона с Андреем Шевченко. Трансляция

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шевченко рассказал о своем восприятии "русского мира", отношении к действиям российских оккупантов в украинских городах, о международной поддержке Украины, о том, что думает о поступках экс-капитана национальной сборной по футболу Анатолия Тимощука, который остался работать в российском клубе, и футболиста Ярослава Ракицкого, перешедшего в российский клуб "Зенит", а также об изменениях, которые произошли в мировом спорте после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина Яготинского района Киевской области 29 сентября 1976 года. 

Как нападающий играл за киевский футбольный клуб "Динамо", "Милан", "Челси". Трижды становился лучшим бомбардиром "Лиги чемпионов". Обладатель "Золотого мяча".

С 2016 до 2021 года был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации. Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, Украина, Андрей Шевченко, YouTube, Анатолий Тимощук, трансляция, война России против Украины, футболист, Ярослав Ракицкий, интервью
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