HIMARS, бомбежка Крыма, вторжение в Киев, нападение талибов на Россию, Китай. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о ситуации на фронте, о защите Николаева, Харькова, Херсона, об "имитации наступления" РФ на Донбассе, о том, угрожает ли Киеву вторжение россиян, как HIMARS стал "бестселлером на международном рынке" и изменил ситуацию на фронте в Украине, сколько таких систем необходимо и какое еще вооружение имеет значение для победы над Россией, о подготовке украинских пилотов для применения западных самолетов.

Жданов назвал войну России в Украине "войной старперов". По его словам, в РФ нарастает волна недовольства в Дагестане и Бурятии, а успешное применение украинскими военными HIMARS усилило пораженческие настроения в армии РФ.

Также эксперт говорил о том, как международная политика влияет на ход войны, о поездке президента РФ Владимира Путина за беспилотниками в Иран, об иранской ядерной программе, угрозе нападения талибов на РФ и помощи Китая.

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. Служил в Германии в составе группы советских войск, а потом в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины.

Ушел в запас в звании полковника. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт.