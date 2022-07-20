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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

HIMARS, бомбежка Крыма, вторжение в Киев, нападение талибов на Россию, Китай. Интервью Гордона со Ждановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Жданов говорил о ситуации на фронте, о защите Николаева, Харькова, Херсона, об "имитации наступления" РФ на Донбассе, о том, угрожает ли Киеву вторжение россиян, как HIMARS стал "бестселлером на международном рынке" и изменил ситуацию на фронте в Украине, сколько таких систем необходимо и какое еще вооружение имеет значение для победы над Россией, о подготовке украинских пилотов для применения западных самолетов.

Жданов назвал войну России в Украине "войной старперов". По его словам, в РФ нарастает волна недовольства в Дагестане и Бурятии, а успешное применение украинскими военными HIMARS усилило пораженческие настроения в армии РФ.

Также эксперт говорил о том, как международная политика влияет на ход войны, о поездке президента РФ Владимира Путина за беспилотниками в Иран, об иранской ядерной программе, угрозе нападения талибов на РФ и помощи Китая. 

Жданов родился в 1966 году. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. Служил в Германии в составе группы советских войск, а потом в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Работал в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, преподавал в Национальном университете обороны Украины. 

Ушел в запас в звании полковника. После увольнения из армии выступает в СМИ как военный эксперт. 

Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, Китай, Херсон, Николаев, Донбасс, военные, YouTube, вооружение, артиллерия, беспилотники, трансляция, наступление, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, HIMARS
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