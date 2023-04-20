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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Инопланетяне" над Киевом, двойник Путина под Херсоном, Гиркин против Путина, чей агент Макрон. Стрим Гордона с Фейгиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время стрима Гордон и Фейгин будут, в частности, обсуждать:

  • яркую вспышку в Киеве, которую жители города видели вечером накануне; 
  • старт контрнаступления украинской армии;
  • поездки на оккупированные территории Украины президента страны-агрессора России Владимира Путина или его двойника;
  • последние высказывания бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина о Путине;
  • позицию президента Франции Эммануэля Макрона по поводу войны России против Украины и его заявления о США

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE"

Теги: Дмитрий Гордон, Марк Фейгин, война России против Украины
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