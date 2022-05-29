Киев вновь под угрозой, Германия, Франция и Италия за Путина, паршивая собачонка Орбан. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Пионтковский рассказал о влиятельности пророссийского лобби в Европе и США, почему ряд европейских стран играют на стороне президента РФ Владимира Путина и сознательно мешают функционированию НАТО и ЕС, насколько решительно настроены американские и английские политики, в том числе президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также о том, будет ли еще одна попытка штурма Киева и стоит ли боятся ядерного шантажа Кремля.

Андрей Пионтковский – математик, публицист, оппозиционный деятель, член правления "Института национальной политики", который занимается правозащитной деятельностью и помощью россиянам, попавшим под политическое преследование.

Родился 30 июня 1940 года в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.

В 2014 году выступил против агрессии России в Украине и аннексии Крыма. Из-за политического преследования в 2016 году покинул Россию и переехал в США.