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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Киев вновь под угрозой, Германия, Франция и Италия за Путина, паршивая собачонка Орбан. Интервью Гордона с Пионтковским. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с проживающим в США российским политологом Андреем Пионтковским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Пионтковский рассказал о влиятельности пророссийского лобби в Европе и США, почему ряд европейских стран играют на стороне президента РФ Владимира Путина и сознательно мешают функционированию НАТО и ЕС, насколько решительно настроены американские и английские политики, в том числе президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также о том, будет ли еще одна попытка штурма Киева и стоит ли боятся ядерного шантажа Кремля.

Андрей Пионтковский – математик, публицист, оппозиционный деятель, член правления "Института национальной политики", который занимается правозащитной деятельностью и помощью россиянам, попавшим под политическое преследование.

Родился 30 июня 1940 года в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.

В 2014 году выступил против агрессии России в Украине и аннексии Крыма. Из-за политического преследования в 2016 году покинул Россию и переехал в США.

Теги: Россия, Киев, США, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Франция, Великобритания, Джо Байден, война, Москва, Кремль, Андрей Пионтковский, Борис Джонсон, политика, трансляция, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ЕС
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