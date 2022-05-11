Когда закончится война, Путин убил коронавирус, "Азовсталь", ненависть, российская бешеная собака. Интервью Гордона с Комаровским. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о том, когда, по его мнению, закончится война, о президенте РФ Владимире Путине, о цене, которую Украина платит за свою победу, о потере друзей и разочаровании, о чувстве ненависти, о том, что нужно делать для того, чтобы уехавшие из страны украинцы возвращались домой, о том, как Путин сумел объединить Украину, о воровстве, которое продолжается в Украине, а также о коронавирусе.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.