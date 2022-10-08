Кто взорвал Крымский мост, паника в Кремле, Путин в ярости, когда возврат Крыма. Интервью Гордона с Фейгиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Марк Фейгин в прямом эфире обсуждают события в оккупированном Крыму, последние новости про разрушение Крымского моста и реакцию президента РФ Владимира Путина.

Утром 8 октября в Керчи местные жители сообщили, что слышали взрыв. На опубликованных фото и видео с Крымского моста зафиксирован пожар, охвативший несколько железнодорожных цистерн, также видно, что разрушено несколько пролетов автомобильной части моста.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 1,86 млн человек.