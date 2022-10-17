Месть "крысеныша Путина", Эрдоган, обстрел Киева дронами, Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил об:

обстреле Киева российскими оккупантами;

риске применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия;

стратегии Путина;

отношениях России и Китая и том, будет ли глава КНР Си Цзиньпин оказывать помощь Путину;

возможном вступлении Беларуси в войну России против Украины и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко;

президенте Турции Реджепе Эрдогане;

президенте США Джо Байдене и помощи Украине со стороны Америки;

государственном перевороте в России и захвате власти генералами;

изменении отношения Израиля к войне России против Украины;

будущем Путина и трибунале над ним.

"Путину очень страшно, это читается на лице. Он загнанный крысеныш", – сказал во время интервью Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным.

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.