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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Месть "крысеныша Путина", Эрдоган, обстрел Киева дронами, Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с живущим в США бывшим советским разведчиком и сокурсником президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрием Швецом.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец говорил об:

  • обстреле Киева российскими оккупантами;
  • риске применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия; 
  • стратегии Путина;
  • отношениях России и Китая и том, будет ли глава КНР Си Цзиньпин оказывать помощь Путину;
  • возможном вступлении Беларуси в войну России против Украины и считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко;
  • президенте Турции Реджепе Эрдогане;
  • президенте США Джо Байдене и помощи Украине со стороны Америки;
  • государственном перевороте в России и захвате власти генералами;
  • изменении отношения Израиля к войне России против Украины;
  • будущем Путина и трибунале над ним.

"Путину очень страшно, это читается на лице. Он загнанный крысеныш", – сказал во время интервью Швец.

Швец родился в 1952 году в Харькове. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (сейчас – Российский университет дружбы народов) в области международного права, а также Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, где учился вместе с Путиным. 

В 1980-х, в разгар холодной войны, был разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР. В 1990-м Швец уволился со службы, а спустя три года эмигрировал в США, где выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".

Более 20 лет возглавляет американскую фирму по сбору информации и оценке коммерческих рисков компаний.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Реджеп Эрдоган, Китай, Израиль, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Джо Байден, война, Си Цзиньпин, Юрий Швец, война России против Украины
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