Оборона Одессы, гражданство России, предатели, памятник Екатерине II. Интервью Гордона с Трухановым. Трансляция

Во время интервью Труханов говорил о:
"Одесса сегодня в относительной безопасности. Она была и будет украинской, – сказал во время интервью Труханов. – Я никогда не предам свою страну, город и людей".
Труханов родился в 1965 году в Одессе. Учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище (специальность – "инженер по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения"). Также окончил Киевский национальный университет внутренних дел (специальность – "юрист") и Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
В 1986–1992 годах служил в Северо-Кавказском военном округе, в 1992 году уволился из Вооруженных сил. В 1990–2000 годах занимался бизнесом.
В 2005–2012 годах был депутатом Одесского городского совета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины, с 2014 года – мэр Одессы (уже дважды переизбирался на эту должность).
В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Труханова есть российское гражданство, но он это опровергал.