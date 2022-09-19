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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Оборона Одессы, гражданство России, предатели, памятник Екатерине II. Интервью Гордона с Трухановым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Во время интервью Труханов говорил о:

  • первом дне войны и том, ожидал ли он полномасштабного вторжения российских войск в Украину;
  • слезах во время войны;
  • "русском мире" и том, остаются ли его приверженцы в Одессе;
  • пророссийских настроениях в Одессе и том, изменилась ли атмосфера в городе за последние полгода;
  • защите Одессе и том, есть ли опасность захвата города российскими оккупантами;
  • контрнаступлении украинской армии;
  • слухах про его российский паспорт и сотрудничество с российскими спецслужбами;
  • памятнике Екатерине II в Одессе.

"Одесса сегодня в относительной безопасности. Она была и будет украинской, – сказал во время интервью Труханов. – Я никогда не предам свою страну, город и людей".

Труханов родился в 1965 году в Одессе. Учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище (специальность – "инженер по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения"). Также окончил Киевский национальный университет внутренних дел (специальность – "юрист") и Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 1986–1992 годах служил в Северо-Кавказском военном округе, в 1992 году уволился из Вооруженных сил. В 1990–2000 годах занимался бизнесом.

В 20052012 годах был депутатом Одесского городского совета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины, с 2014 года – мэр Одессы (уже дважды переизбирался на эту должность).

В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Труханова есть российское гражданство, но он это опровергал.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Одесса, Геннадий Труханов, война России против Украины, Екатерина II, русский мир, контрнаступление
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