Оборона Одессы, гражданство России, предатели, памятник Екатерине II. Интервью Гордона с Трухановым. Трансляция

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Во время интервью Труханов говорил о:

первом дне войны и том, ожидал ли он полномасштабного вторжения российских войск в Украину;

слезах во время войны;

"русском мире" и том, остаются ли его приверженцы в Одессе;

пророссийских настроениях в Одессе и том, изменилась ли атмосфера в городе за последние полгода;

защите Одессе и том, есть ли опасность захвата города российскими оккупантами;

контрнаступлении украинской армии;

украинской армии; слухах про его российский паспорт и сотрудничество с российскими спецслужбами;

памятнике Екатерине II в Одессе.

"Одесса сегодня в относительной безопасности. Она была и будет украинской, – сказал во время интервью Труханов. – Я никогда не предам свою страну, город и людей".

Труханов родился в 1965 году в Одессе. Учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище (специальность – "инженер по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения"). Также окончил Киевский национальный университет внутренних дел (специальность – "юрист") и Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 1986–1992 годах служил в Северо-Кавказском военном округе, в 1992 году уволился из Вооруженных сил. В 1990–2000 годах занимался бизнесом.

В 2005–2012 годах был депутатом Одесского городского совета, в 2012–2014 годах – народным депутатом Украины, с 2014 года – мэр Одессы (уже дважды переизбирался на эту должность).

В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Труханова есть российское гражданство, но он это опровергал.