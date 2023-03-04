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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Откровения директора ЦРУ, истерика Путина, гей-скандал с генералом, смешной Лавров, Бахмут. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время программы основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк будут говорить о ситуации в районе Бахмута Донецкой области, где идут тяжелые бои сил обороны Украины с российскими оккупантами, о президенте РФ Владимире Путине, главе МИД России Сергее Лаврове, скандале с российским генералом Александром Матовниковым и о многом другом. 

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Кабинет Министров, ЦРУ, МИД России, трансляция, скандал, Бахмут
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