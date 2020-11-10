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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Порошенко, Фирташ, Зеленский, Богдан, Ли Куан Ю. Интервью Гордона с Бахматюком. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским бизнесменом Олегом Бахматюком. Основатель издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон записал программу с Бахматюком в конце октября в Австрии. Беседа продолжалась почти три часа. Во время интервью Бахматюк говорил о жизни в Вене, уголовных производствах, в которых фигурирует, об отношениях со всеми украинскими президентами, в том числе с действующим Владимиром Зеленским и предыдущим Петром Порошенко, и самыми богатыми бизнесменами, в том числе с живущим в Австрии Дмитрием Фирташем, о конфликте с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом, об авторе сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю, первом миллионе и миллиарде, а также о своей семье и национальной идее Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Бахматюк родился в 1974 году в Ивано-Франковске. Окончил Черновицкий экономико-правовой институт (специальность – управление бизнесом) и Ивано-Франковский университет нефти и газа (специальность – инженер-физик).

В конце 1990-х занялся бизнесом. Вначале – энергетическим, затем – аграрным. В 2006–2007 годах был заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Сейчас является собственником агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард". Ранее Бахматюку принадлежал "VAB Банк", но в 2015 году НБУ отозвал его банковую лицензию

В 2013 году состояние Бахматюка журнал "Фокус" оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах "100 самых богатых украинцев", составленных журналами НВ и "Фокус" в 2020 году, бизнесмен не представлен. 

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем). 

Бахматюк женат, у него четверо детей. 

Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, НБУ, Дмитрий Фирташ, Владимир Зеленский, Артем Сытник, Ли Куан Ю, Олег Бахматюк, НАБУ
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