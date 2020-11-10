Порошенко, Фирташ, Зеленский, Богдан, Ли Куан Ю. Интервью Гордона с Бахматюком. Трансляция

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Бахматюк родился в 1974 году в Ивано-Франковске. Окончил Черновицкий экономико-правовой институт (специальность – управление бизнесом) и Ивано-Франковский университет нефти и газа (специальность – инженер-физик).

В конце 1990-х занялся бизнесом. Вначале – энергетическим, затем – аграрным. В 2006–2007 годах был заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Сейчас является собственником агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард". Ранее Бахматюку принадлежал "VAB Банк", но в 2015 году НБУ отозвал его банковую лицензию.

В 2013 году состояние Бахматюка журнал "Фокус" оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах "100 самых богатых украинцев", составленных журналами НВ и "Фокус" в 2020 году, бизнесмен не представлен.

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Бахматюк женат, у него четверо детей.