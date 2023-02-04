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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Последний бой Путина, шпионский скандал, миллионы в диванах, минус 200 тысяч россиян. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

  • коррупционных скандалах и серии обысков, прошедших в Украине;
  • находке в 17 миллионов гривен и сотни тысяч долларов в диване бывшего заместителя главы Минобороны Украины Александра Миронюка;
  • ситуации на фронте, массированном наступлении российских оккупантов на позиции ВСУ;
  • цене, которую президент РФ Владимир Путин может заплатить за вторжение, и потерях российской армии в 200 тысяч ранеными и убитыми;
  • шпионском скандале с китайским воздушным шаром в США и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, коррупция, война, Минобороны, трансляция, наступление, война России против Украины, интервью, россияне
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