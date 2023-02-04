Последний бой Путина, шпионский скандал, миллионы в диванах, минус 200 тысяч россиян. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Яценюк говорил о:

коррупционных скандалах и серии обысков, прошедших в Украине;

находке в 17 миллионов гривен и сотни тысяч долларов в диване бывшего заместителя главы Минобороны Украины Александра Миронюка ;

; ситуации на фронте, массированном наступлении российских оккупантов на позиции ВСУ;

цене, которую президент РФ Владимир Путин может заплатить за вторжение, и потерях российской армии в 200 тысяч ранеными и убитыми;

шпионском скандале с китайским воздушным шаром в США и многом другом.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.