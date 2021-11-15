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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Правда об Иловайском котле, его жертвах, Путине, Порошенко и Зеленском. Интервью Гордона с Бутусовым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ", военным экспертом Юрием Бутусовым.

Главная тема интервью – Иловайская трагедия, которая произошла в конце августа 2014 года. Тогда боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренностям, выходили украинские военнослужащие и добровольцы.

Во время интервью Бутусов рассказал, что, по его мнению, стало причиной трагедии и гибели более 360 украинских военнослужащих, в чем заключалась стратегическая ценность Иловайска для России, о взятых в плен во время боев за Иловайск российских десантниках, о переговорах тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина по Иловайску, о самом кровавом дне войны, напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обещал привлечь к ответственности виновных в Иловайской трагедии, а также высказал мнение, какой главный урок вынесла Украина из этой трагедии.

Бутусов родился в 1976 году в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность  "международное право").

Работал в газетах "Киевские ведомости" и "Зеркало недели". В 2004 году основал и стал главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ", как журналист специализируется на военной тематике.

Также занимается продюсерской деятельностью. Был одним из продюсеров фильмов "Оранжевое небо" (2006 год) и "Иллюзия страха" (2008 год).

В декабре 2020 года – мае 2021-го был советником министра обороны Андрея Тарана.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Донбасс, Юрий Бутусов, Иловайск, Владимир Зеленский, война в Украине, война на Донбассе
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