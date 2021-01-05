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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин в гробу, финансирование Навального, Ходорковский, Лукашенко. Интервью Гордона с Чичваркиным. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным. Как сообщил основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, программу записали в Лондоне. Во время интервью Чичваркин говорил о своем бизнесе, эмиграции в Великобританию, о том, почему не возвращается в Россию и ностальгирует ли по Родине, об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и своей помощи ему, о газопроводе "Северный поток – 2", президенте РФ Владимире Путине, будущем президента Беларуси Александра Лукашенко, российском бизнесмене Михаиле Ходорковском и о том, что доставляет радость очень богатому человеку.

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Государственную академию управления в Москве (сейчас – Государственный университет управления). Во время учебы открыл несколько торговых точек на одном из московских рынков. После окончания академии поступил в аспирантуру, но диссертацию не защитил, поскольку полностью ушел в бизнес.

В 1997 году вместе с другом создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером. В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть", а сам бизнесмен покинул пост председателя совета директоров компании и улетел в Лондон, где живет до сих пор. В РФ против Чичваркина возбудили уголовное дело. В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований. Свое возвращение в РФ Чичваркин допускает только в случае смены нынешней власти.

В Великобритании Чичваркин занимается бизнесом, у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Евгений Чичваркин, Северный поток – 2
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