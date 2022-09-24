Путин, Зеленский, Шойгу, Лавров, нападение России на страны Балтии. Интервью Гордона с экс-президентом Эстонии Кальюлайд. Трансляция

В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кальюлайд говорила о том, что ответ Запада на российскую агрессию в Грузии и Крыму был очень слабым, о разговоре российских главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу перед событиями в Крыму, о своей уверенности в победе Украины, о российском терроре и актах геноцида в отношении украинцев, о возможном нападении РФ на страны Балтии, о том, почему не стоит концентрироваться на президенте РФ Владимире Путине.

"Путин не считает, что люди важны", – подчеркнула Кальюлайд. По ее словам, он полагал, что "украинцам все равно, кто их президент – Зеленский или Путин", и просчитался.

Также она поделилась своими впечатлениями от поездки в Гостомель и рассказала, как воспринимают украинцев в Европе.

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в эстонском городе Тарту. Окончила факультет биологии Тартуского университета, а затем получила степень магистра делового администрирования в этом же университете. Работала в отделе банковских инвестиций Hansapank Markets, директором электростанции "Иру". Была советником премьер-министра Эстонии по экономике, представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

В октябре 2016 года победила на выборах президента Эстонии и стала первой женщиной – президентом страны. Весной 2018 года Керсти Кальюлайд стала первым главой иностранного государства, который побывал в зоне боевых действий в Донецкой области Украины.

С 2021 года Кальюлайд является всемирным защитником ООН по правам женщин и детей.