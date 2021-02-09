Развод сына, Собчак, рак, маленькие дочери, жена, возраст, "Чародеи". Интервью Гордона с Эммануилом Виторганом. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Актер родился в 1939 году в Баку (Азербайджан) в семье одесситов. Виторгана назвали в честь дяди, которого убили в годы гражданской войны (1917–1922) во время еврейского погрома в Одессе. Из-за работы отца (он был инженером) семья много переезжала, поэтому школу Виторган окончил в Астрахани (Россия). Учился в Ленинградском театральном институте.

После института, в 1961 году, был принят в труппу Псковского театра драмы имени Александра Пушкина, спустя два года перешел в Ленинградский театр драмы и комедии, а в 1967 году – в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. В 1971 году переехал в Москву, где поступил на работу в Московский драматический театр имени Константина Станиславского. В 1982 году перешел в Театр драмы и комедии на Таганке, а спустя два года – в Московский академический театра имени Владимира Маяковского, в котором служил до 2006-го.

Виторган снялся более чем в 100 фильмах, среди самых известных – "Крепости" (1978), "Тревожное воскресенье" (1983), "По Таганке ходят танки" (1991), "Дама в очках, с ружьем, в автомобиле" (2002).

Вместе с третьей женой Ириной Виторган открыл "Культурный центр Эммануила Виторгана", в котором проводит творческие вечера, концерты, играет моноспектакли.

Актер был трижды женат. Первой женой Виторгана была актриса Тамара Румянцева, второй – актриса Алла Балтер (она умерла в 2000 году от онкологического заболевания). Нынешняя супруга Ирина Молодик руководит театральным агентством, она младше супруга на 23 года. У Виторгана четверо детей: Ксения (1966) – от первого брака, Максим (1972) – от второго, Этель и Клара – от третьего. Этель родилась в 2018 году, когда Виторгану было 78 лет, спустя год, в 2019-м, появилась на свет Клара.